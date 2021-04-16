Крим і Донбас без України - "мертві" території, гірше, ніж Чорнобиль, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав Крим і Донбас без України "мертвими територіями". За його словами, ці регіони будуть гірше, ніж Чорнобиль.

Президент зазначив, що Крим і Донбас є українськими територіями і "нікуди не йшли".

"І вони не будуть щасливі без України. Ми це бачимо по тих територіях, де є окупація - в Абхазії, Придністров'я тощо. Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя", - заявив Зеленський.

Він додав, що "коли люди нещасні - вони їдуть з тієї території".

"Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль", - резюмував президент України.