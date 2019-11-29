У Раді назвали основну проблему з виплатами пенсій мешканцям ОРДЛО

Основною проблемою виплат пенсій громадянам України, які проживають в ОРДЛО, є відсутність їх паперових справ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

За її словами, паперові справи перебувають на непідконтрольній українській владі території.

"Наразі йдеться про відсутність паперових справ у ВПО і неможливість встановлення пенсій у зв'язку з тим, що паперові справи втрачені. Вони перебувають на території непідконтрольній. Мова йде і про те, що є люди, які там перебувають і не отримують пенсію у зв'язку з тим, що відносяться до маломобільних верств населення", - повідомила Третьякова.

За її словами, наразі діє ускладнена процедура із отриманням пенсії для громадян з окупованих територій.

"Попередній уряд ускладнив процедуру. Потрібно кожні два місяця верифікуватися. І коли йде нарахування пенсій, у нас же не діють банківські документи на підконтрольній території. Відповідно, отримувач пенсії має перетинати кордон. Це означає, що під час нарахування пенсії на українській території створюються черги", - пояснила вона.

Нардеп підкреслила, що налагодити виплату пенсії для жителів ОРДЛО є справедливим кроком для держави та економічно обґрунтованим. За словами Третьякової, переселення усіх пенсіонерів як ВПО на підконтрольну територію України стало би більшим навантаженням для державного бюджету.

"Є й економічна складова. Якщо б ми сказали: "Приїзди до нас, до України". Наприклад, людині 70 років. Ми би все рівно сплачували їм пенсію, а додатково ми б утримували їх як ВПО. І мали б якимось чином забезпечувати їх житлом. Тому навіть економічна складова каже про те, що ми мусимо подбати про цих громадян. І коли вони там перебувають (на окупованій території, - ред.)… це дешевше бюджету, ніж коли ми утримуємо і так, і так. Окрім того, ці люди не завжди в стані адаптуватися, у них не завжди є робоче місце чи бізнес", - додала вона.

Нагадаємо, комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів створить робочу групу з доопрацювання законопроекту №2083-д про виплату пенсій жителям ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді зареєстрували законопроект 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій жителям тимчасово окупованих територій.

Крім того, у парламенті пропонували платити пенсії жителям окупованого Донбасу незалежно від наявності статусу переселенця.