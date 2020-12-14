У Раді назвали недостатнім фінансування поліції в бюджеті-2021

Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

У бюджеті-2021 на фінансування Національної поліції України недостатньо коштів. З цієї причини в наступному році не вдасться підвищити зарплати.

Про це заявив голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає "Інтерфакс Україна".

За його словами, на сьогодні середня зарплата в поліції становить приблизно 12 тисяч гривень.

"Я думаю, що середня зарплата хоча б в 15 тисяч гривень могла б бути тим стартом, з якого людина почне свою службу в поліції, особливо враховуючи ті виклики, які переживає галузь", - зазначив Монастирський.

Він також зазначив, що низькі зарплати зумовлюють недобір в поліції, який становить від 20 до 30%. При цьому, за його словами, до бюджету-2021 закладається підвищення заробітних плат для прокурорів до 20-25 тисяч гривень.

Нагадаємо, розгляд бюджету-2021 у другому читанні планується на 15 грудня.

Крім того, Рада завтра розгляне закони про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.