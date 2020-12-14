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В Раде назвали недостаточным финансирование полиции в бюджете-2021

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 16:43
В Раде назвали недостаточным финансирование полиции в бюджете-2021
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В бюджете-2021 на финансирование Национальной полиции Украины недостаточно средств. По этой причине в следующем году не удастся повысить зарплаты.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает "Интерфакс Украина".

По его словам, на сегодня средняя зарплата в полиции составляет примерно 12 тысяч гривен.

"Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тысяч гривен могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", - отметил Монастырский.

Он также отметил, что низкие зарплаты обуславливают недобор в полиции, который составляет от 20 до 30%. При этом, по его словам, в бюджет-2021 закладывается повышение заработных плат для прокуроров до 20-25 тысяч гривен.

Напомним, рассмотрение бюджета-2021 во втором чтении планируется на 15 декабря.

Кроме того, Рада завтра рассмотрит законы о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Новости Украины Политика полициябюджетДенис Монастырский

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