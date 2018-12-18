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У Раді назвали кількість родин в'язнів Кремля, які отримали фіндопомогу від уряду

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 11:42
У Раді назвали кількість родин в'язнів Кремля, які отримали фіндопомогу від уряду
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Родинам українських політв'язнів виплачують по 100 тис. гривень

Кабінет міністрів України розпочав виплати родинам українських політв'язнів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на віце-спікера Верховної ради України Ірину Геращенко.

За її словами, уряд зняв усі бюрократичні перепони і на сьогодні допомогу перерахували понад півсотні сім'ям в'язнів Кремля. 

"Вже близько 60 родин політв‘язнів Кремля- українців і кримських татар- отримали цю допомогу від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у вигляді виплат на юридичний супровід 100 тис. гривень", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Верховна рада України підтримала за основу і в цілому в першому читанні законопроект №9026 "Про внесення зміни в додаток № 3 до закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік". Ухваливши цей документ, парламент розблокував нарахування соціальної підтримки родинам політв'язнів. Йдеться про виплату 96 млн гривень.

Додамо, нещодавно у ЄС закликали Росію негайно звільнити Олега Сенцова та усіх громадян України, які були незаконно затримані та ув’язнені на Кримському півострові та в РФ. 

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