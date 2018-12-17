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ЄС закликає Росію звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Новини » Політика    17.12.2018 - 15:25
ЄС закликає Росію звільнити Сенцова та інших політв'язнів
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

У ЄС заявили, що не визнають незаконну анексію Росією Криму

Рада асоціації закликала негайно звільнити Олега Сенцова та усіх громадян України, які були незаконно затримані та ув’язнені на Кримському півострові та в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну заяву за підсумками п’ятої зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС.

У ЄС заявили, що не визнають незаконну анексію Росією Криму.

"Побудова Керченського мосту є подальшим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Рада асоціації засудила триваючу мілітаризацію півострова, яку здійснює Росія, та подальше погіршення ситуації з правами людини в Криму, включаючи переслідування кримських татар та тих, хто не визнав незаконну анексію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рада асоціації закликала негайно звільнити Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля.

Нагадаємо, віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомляла, що українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 19 грудня в черговий раз ініціюватиме обмін заручниками.

Також відзначимо, євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс привітала лауреата премії імені Сахарова Олега Сенцова і пообіцяла продовжувати боротьбу за його звільнення.

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