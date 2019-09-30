Комітет Ради рекомендує збільшити видатки бюджету-2020 на майже 15 млрд гривень

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Пропонується збільшити видатки Міністерства енергетики та захисту довкілля України

Комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування надав свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", рекомендувавши збільшити видатки бюджету на майже 15 мільярдів гривень. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, сьогодні комітет розглянув на своєму засіданні відповідний законопроект №2000.

"Комітет з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення рекомендувати комітету з питань бюджету та Кабінету міністрів України при опрацюванні проекту закону України про державний бюджет України на 2020 рік збільшити видатки на 14 592 710,5 тисяч гривень від запропонованих урядом", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що нардепи рекомендували збільшити видатки Міністерства енергетики та захисту довкілля України, зокрема на програми: "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів", на "Збереження природно-заповідного фонду", "Здійснення природоохоронних заходів".

Нагадаємо, керівник Місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рон ван Роден позитивно оцінив проект державного бюджету України на 2020 рік. Він сподівається, що документ буде підтриманий Верховною радою.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу.

Додамо також, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", про що заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук. За його словами, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня "викликає питання".