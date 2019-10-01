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Комітет нацбезпеки рекомендує Раді схвалити бюджет-2020 за основу

Новини » Політика    01.10.2019 - 10:50
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді схвалити бюджет-2020 за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті пропонують збільшити видатки загального фонду бюджету

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" з урахуванням пропозицій. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у ході засідання 30 вересня комітет розглянув відповідний законопроект №2000 в частині фінансування органів сектору безпеки і оборони.

"За результатами обговорення члени комітету ухвалили рішення підтримати ухвалення проекту закону та рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу з урахуванням пропозиції про забезпечення у повному обсязі мінімальної потреби органів сектору безпеки і оборони для виконання ними законодавчо визначених завдань, збільшивши видатки загального фонду державного бюджету України на 2020 рік", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування надав свої пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", рекомендувавши збільшити витрати бюджету на майже 15 мільярдів гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що майже третина державного бюджету на 2020 рік спрямована на обслуговування державного боргу.

Додамо також, нардепи знайшли багато недоліків у проекті закону "Про державний бюджет України на 2020 рік".

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