Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом

Встановлюються особи, які контактували з інфікованим депутатом
Народний депутат від фракції "Слуги народу" Валерій Божик інфікувався коронавірусом. Нардепа ізолювали.
Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
Наразі апарат Верховної ради складає списки людей, які останнім часом контактували з інфікованим.
"Так, дійсно, буквально кілька годин тому прийшов позитивний результат (на коронавірус - ред.). Депутат на ізоляції, триває епідеміологічне розслідування", - зазначила Кравчук.
Валерій Божик - заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. За словами Кравчук, ймовірно, саме члени комітету першими захочуть пройти тестування на COVID-19.
Загало відомо близько 15 випадків захворювання на коронавірус серед народних депутатів України.
У "Слузі народу" захворіли кілька нардепів, останній випадок COVID-19 зафіксували у Юрія Арістова, який до того ж є головою бюджетного комітету.
Також повідомлялося про зараження депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича, після якого вся фракція пішла на самоізоляцію.
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Автор: Роман Калиниченко