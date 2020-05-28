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Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     28.05.2020 - 17:50
Ще один нардеп від "Слуги народу" заразився коронавірусом
Фото: Валерій Божик (facebook.com Божик Валерій)

Встановлюються особи, які контактували з інфікованим депутатом

Народний депутат від фракції "Слуги народу" Валерій Божик інфікувався коронавірусом. Нардепа ізолювали.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Наразі апарат Верховної ради складає списки людей, які останнім часом контактували з інфікованим.

"Так, дійсно, буквально кілька годин тому прийшов позитивний результат (на коронавірус - ред.). Депутат на ізоляції, триває епідеміологічне розслідування", - зазначила Кравчук.

Валерій Божик - заступник голови парламентського комітету з питань правової політики. За словами Кравчук, ймовірно, саме члени комітету першими захочуть пройти тестування на COVID-19.

Загало відомо близько 15 випадків захворювання на коронавірус серед народних депутатів України.

У "Слузі народу" захворіли кілька нардепів, останній випадок COVID-19 зафіксували у Юрія Арістова, який до того ж є головою бюджетного комітету.

Також повідомлялося про зараження депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича, після якого вся фракція пішла на самоізоляцію.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України нардепКоронавірус
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