Частину поправок виборчого кодексу голосуватимуть пакетом, - комітет

Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

Найбільша мобілізація нардепів у сесійній залі очікується перед фінальним голосуванням за відкриті списки

Перед фінальним голосуванням народних депутатів за проект нового виборчого кодексу у Верховній раді України ініціюють пакетне голосування за частину основних поправок. Про це повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, без прийняття окремих поправок виборчий кодекс буде розбалансованим. Тому в разі їх провалення у залі під час розгляду комітет матиме повторно ставити їх на голосування.

"Ми увійдемо в розгляд та будемо йти по всім поправкам виборчого кодексу. Нам цілком зрозуміло, що народних депутатів у залі буде замало, тому хороші і погані поправки будуть провалені", - повідомив Черненко.

Так, у правовому комітеті прогнозують, що найбільша мобілізація депутатів у сесійній залі буде перед фінальним голосуванням за відкриті списки.

"Коли ми вийдемо на фінальне голосування, і буде мобілізація депутатів у залі, то низка номерів поправок будуть зачитані (з трибуни ВР, - ред.). Це будуть ті поправки, без яких немає сенсу приймати закон. Ці поправки будуть проголосовані пакетом уже перед фінальним голосуванням", - заявив Черненко.

З його слів, подібні пакетні голосуванні відбувались і під час ухвалення інших законів. Зокрема, закону "Про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні, 6 червня, перед позачерговими виборами до парламенту перейшла до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання в документ було подано майже 4,5 тисячі правок.

Слід зазначити, за словами Черненка, розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдасться прискорити.