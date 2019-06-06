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Частину поправок виборчого кодексу голосуватимуть пакетом, - комітет

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 17:01
Частину поправок виборчого кодексу голосуватимуть пакетом, - комітет
Фото: Олександр Черненко (УНІАН)

Найбільша мобілізація нардепів у сесійній залі очікується перед фінальним голосуванням за відкриті списки

Перед фінальним голосуванням народних депутатів за проект нового виборчого кодексу у Верховній раді України ініціюють пакетне голосування за частину основних поправок. Про це повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, без прийняття окремих поправок виборчий кодекс буде розбалансованим. Тому в разі їх провалення у залі під час розгляду комітет матиме повторно ставити їх на голосування.

"Ми увійдемо в розгляд та будемо йти по всім поправкам виборчого кодексу. Нам цілком зрозуміло, що народних депутатів у залі буде замало, тому хороші і погані поправки будуть провалені", - повідомив Черненко.

Так, у правовому комітеті прогнозують, що найбільша мобілізація депутатів у сесійній залі буде перед фінальним голосуванням за відкриті списки.

"Коли ми вийдемо на фінальне голосування, і буде мобілізація депутатів у залі, то низка номерів  поправок будуть зачитані (з трибуни ВР, - ред.).  Це будуть ті поправки, без яких немає сенсу приймати закон. Ці поправки будуть проголосовані пакетом уже перед фінальним голосуванням", - заявив Черненко.

З його слів, подібні пакетні голосуванні відбувались і під час ухвалення інших законів. Зокрема, закону "Про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що виборчий кодекс за відкритими списками може бути прийнятий 4 або 11 липня перед позачерговими виборами до парламенту.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні, 6 червня, перед позачерговими виборами до парламенту перейшла до розгляду нового виборчого кодексу в другому читанні. До другого читання в документ було подано майже 4,5 тисячі правок.

Слід зазначити, за словами Черненка, розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдасться прискорити.

Парубій озвучив дату голосування за новий виборчий кодекс Рада перейшла до розгляду нового виборчого кодексу
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