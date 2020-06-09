Більш формалізовані: в СН розповіли про відносини з Кабміном Шмигаля

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Відносини партії з новим урядом відрізняються

Відносини фракції "Слуги народу" з урядом Дениса Шмигаля більш формалізовані, ніж з попереднім урядом. Найчастіше керівництво фракції контактує зі Шмигалем через його помічників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Через те, що члени СН про кандидатів на посади міністрів вперше дізналися незадовго до їх призначення, у "Слузі народу" багатьох міністрів сприймають як "чужинців".

В коментарі РБК-Україна заступник голови фракції монобільшості Євгенія Кравчук підтвердила, що відносини партії з новим урядом відрізняються. За її словами, в уряді Гончарука було п'ятеро міністрів, які пройшли в Раду за списком "Слуги народу", тоді як багатьох міністрів, призначених в новий уряд, депутати не знали.

"У виправдання новому Кабміну можна сказати, що вони були призначені напередодні коронакризису і карантину. В тому числі через уе трохи погіршилось спілкування народних депутатів та представників уряду. Ймовірно, я не єдина, хто скаже, що деякі міністри місяцями не приходять на засідання профільних комітетів. Думаю, зараз, коли закінчуються карантинні заходи, це співробітництво буде поліпшено", - сказала вона.

Її колега по фракції Олександр Качура пояснив РБК-Україна, що багато рішень Кабміну у фракції дізнаються з Telegram-каналів опозиційних депутатів.

Нагадаємо, у Раді зараз не стоїть питання відставки уряду.

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Автор: Анастасия Рокитна