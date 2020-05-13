Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Оцінку роботі уряду Рада зможе дати лише в червні

В Раді наразі не стоїть питання відставки уряду. Про це журналістам розповів голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

Водночас, депутат не виключив, що в роботі нового складу Кабміну бачать помилки. Проте оцінку роботі уряду Рада зможе дати лише в червні.

"Питання відставки уряду сьогодні не розглядається взагалі", - заявив Гетьманцев.

Втім, він зазначив, що запитання до роботи Кабміну є.

"Безперечно, ми задоволені не всім. Але я не вважаю, що це проблема коммунікації. Я вважаю, що це проблема нової команди, яка тільки що прийшла і намагається щось зробити. Можливо, десь робить помилки. Ми будемо їм допомагати, аби цих помилок уникнути. Щось про уряд конкретно ми можемо говорити хоча б в червні - місяці", - заявив Гетманцев.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні депутати планують заслухати звіт голови Нацбанку. Депутати наголошують, що в них є питання до голови НБУ, проте для звільнення не бачать юридичних підстав.

"Ми заслуховували голову Нацбанку на комітеті. Дійсно, до його роботи є багато запитань. На сьогодні юридичних підстав для відставки Смолія не існує. На фракції це питання не виносилося. Бажання мати якусь юридичну перспективу. Якщо ми зараз відкриємо закон про НБУ, то немає такої підстави як бажання 127-ми депутатів відставити голову Нацбанку", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, раніше на сайті Верховної ради була оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Втім, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. У комітеті документ назвали "рефератом".