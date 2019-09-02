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Зняття недоторканості Рада розглядатиме півдня

Новини » Політика    02.09.2019 - 12:27
Зняття недоторканості Рада розглядатиме півдня
Фото: Олександр Корнієнко (facebook.com oskorniyenko)

Фракція "Слуга народу" сподівається на прийняття закону 3 вересня

Фракція "Слуга народа" сподівається, що зняття депутатської недоторканності буде проголосоване у вівторок, 3 вересня. Про це журналістам розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його прогнозом, розгляд документу може затягнутися на півдня.

"Сподіваємось, що зняття недоторканності буде проголосоване. Є ж висновок Конституційного суду. Ми взяли проект Петра Порошенка, на який є висновок Конституційного суду. БПП клялась на крові і на всьому, на чому завгодно, що буде його голосувати... Які ще будуть законопроекти - подивимось на погоджувальній. Нам там 7203 треба розглядати десь півдня", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 363 парламентарія підтримали за основу прийняття законопроекту в ході першого пленарного засідання ВР 9 скликання.

Так, 19 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону законопроект п'ятого президента Петра Порошенка про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

Підкреслимо, в кінці травня президент України Володимир Зеленський наполягав на розгляді Радою саме проекту закону №7203.

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