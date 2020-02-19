У Раді ініціюють позачергове засідання щодо стану розслідувань справ Майдану

У парламенті хочуть провести окреме позачергове засідання, щоб заслухати поточний стан розслідувань справ Майдану. Про це заявила заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк у ході ранкового пленарного засідання.

Вона підкреслила, що необхідно завершити розслідування усіх справ, а винуватці повинні постати перед судом та понести відповідальність. Кондратюк зазначила, що подальше зволікання щодо справ Майдану недопустиме.

"Я підтримую постанову та позачергове окреме засідання Верховної ради, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо шостої річниці Революції Гідності та послухати звіт про поточний стан розслідування справ Майдану", - сказала парламентар.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) змінює тактику і методологію розслідування справ Майдану, про що заявив слідчий Госбюро Олександр Чорноблавскій. Так, на сьогодні справи Майдану з Офісу генпрокурора приймає спеціальний відділ, в який входять більше 30 слідчих.

Як писало РБК-Україна раніше, протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану. При цьому в Госбюро розслідувань не називають цих людей, а також не можуть назвати причини відмови від цього статусу.

Варто також додати, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження у рамках розслідування справ Майдану. Деталі цієї справи теж не розкриваються, відомості поки тільки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.