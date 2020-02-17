ДБР відкрило нове кримінальне провадження у рамках справ Майдану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Офіс генерального прокурора продовжує передачу справ Майдану до ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило нове кримінальне провадження у рамках розслідування справ Майдану. Про це на брифінгу заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останній тиждень було зареєстровано ще одну кримінальну справу.

"Внесено до ЄРДР в ході здійснення розслідування саме майданівських справ", - зазначив слідчий.

Він також зазначив, що на сьогодні ще не завершилася передача справ Майдану з Офісу генерального прокурора, а кримінальні провадження щодо вбивств налічують понад 4,5 тисяч томів. Крім того, Державне бюро приймає не тільки майданівські справи щодо подій у Києві, але і в регіонах України.

Нагадаємо, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Національному антикорупційному бюро передали майже 15 тис. томів у справах Майдану. Зокрема, після припинення функцій слідства Генпрокуратура передала майже 200 кримінальних проваджень, з яких більше половини стосуються справ Майдану.