Рада продовжила розгляд закону про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули на минулому пленарному тижні понад 200 правок

Верховна рада України продовжила розгляд правок до другого читання законопроекту про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в документі 4018 правок. Парламентарії на минулому пленарному тижні розглянули трохи більше 200 правок.

Нагадаємо, на минулому пленарному тижні президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів фракції "Слуга народу" з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні.

Відзначимо, через велику кількість правок голова фракції Давид Арахамія спрогнозував, що цей закон приймуть не раніше 16-17 квітня.

Підкреслимо, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Зокрема, Верховна Рада України в четвер, 6 лютого, почала розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. При цьому деякі депутати блокували президію Верховної ради.

Додамо також, в понеділок під час погоджувальної ради перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко закликав колег з інших фракцій прискорити розгляд цього закону.