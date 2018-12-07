Євросоюз прийняв декларацію про боротьбу з антисемітизмом

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Країнам ЄС рекомендують прийняти стратегію щодо захисту єврейських громад

Міністри внутрішніх справ країн Європейського союзу на саміті в Брюсселі ухвалили декларацію про боротьбу з антисемітизмом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що учасники міністерської ради визнали, що в ряді країн ЄС єврейські громади відчувають загрозу терактів. У зв'язку з цим країнам-учасницям Євросоюзу рекомендується прийняти і втілити в життя стратегію захисту єврейських громад і організацій.

За даними Агентства ЄС з основних прав, найбільш гарячими точками з проявами антисемітизму є Франція, Іспанія і Швеція. Це пов'язано з припливом мігрантів з мусульманських країн, які різко налаштовані проти Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав світове співтовариство разом боротися з антисемітизмом після стрілянини в синагозі в Піттсбурзі (США).

На початку того ж місяця в ході візиту до Ізраїля німецький канцлер Ангела Меркель підкреслила, що Німеччина зобов'язана вічно боротися з антисемітизмом, також заявила про відповідальність за Голокост.