У Раді підготували постанову щодо засудження антисемітизму, - нардеп

Наразі тривають політичні консультації щодо ухвалення документу

Верховна рада України підготувала проект постанови про засудження будь-яких антисемітських дій. Про це повідомив депутат ВР Георгій Логвинський, передає "Укрінформу".

За його словами, наразі тривають політичні консультації щодо ухвалення постанови.

"Якщо подивитися, скільки антисемітських випадків стосовно людини було у Франції за останній рік - це приблизно 50, а в Україні - жодного. Між тим є проблема, і ми за цим слідкуємо, коли хтось намагається використовувати єврейську громаду або єврейських громадян з метою політичного впливу або розігрування певних карт. Це треба жорстко викорінювати. Саме тому парламент підготував постанову Верховної ради про засудження будь-яких антисемітських дій", - зазначив парламентар та додав, що у документі дається визначення поняттю "антисемітизм".

Логвинський сподівається, що парламентські політичні сили підтримають її ухвалення.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) України спростувало будь-які інсинуації і звинувачення у нібито збільшенні проявів антисемітизму на території держави.