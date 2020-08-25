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У Раді хочуть запобігти війні на кордоні з Білоруссю

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 13:40
У Раді хочуть запобігти війні на кордоні з Білоруссю
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Депутати хочуть зробити все, що від них залежить

Верховна рада України обговорить питання Білорусі на погоджувальній раді. Депутати хочуть допомогти збереженню незалежності Білорусі та запобігти війні на кордоні.

Про це сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков під час брифінгу після позачергового засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на погоджувальній раді буде обговорюватися, в якому режимі це може відбутися.

"Я вважаю, що треба зробити все, що від нас буде залежати. Нами дуже важливо, щоб вона (Білорусь, - ред.) зберегла свою незалежність, а не з’явилась ще одна точка напруги, або навіть війни, не дай боже, на кордоні України", - додав він.

Зазначимо, після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори, оскільки тільки так можливо врегулювати політичну кризу в цій країні.

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