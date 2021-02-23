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Скасовують понад тисячу актів СРСР: у Раді планують позбавитися законодавчого "сміття"

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 00:36
Скасовують понад тисячу актів СРСР: у Раді планують позбавитися законодавчого "сміття" Фото: Руслан Стефанчук (facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)
Автор: Инна Собора

В Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.

Про це заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, повідомляє прес-служба Ради.

За його словами, 90 % законопроектів, які розглядаються українським парламентом, - це зміни та доповнення до чинного законодавства.

"Велика кількість законів обернено пропорційна їхній якості. І якщо збережуться такі тенденції, то ми і далі без єдиного системного підходу будемо продукувати величезну кількість нормативно-правових актів, які не забезпечують основного - якості українського законодавства", - наголосив Стефанчук.

Він зазначив, що необхідно позбутися законодавчого "сміття", потреба в якому вже давно відпала.

"Мною був зареєстрований законопроект "Про дерадянізацію законодавства України" (№ 4284). Ним скасовується понад тисячу актів законодавчих органів СРСР та УРСР. Крім цього, ми вже готові передати Кабінету міністрів України понад 5000 актів Союзу РСР та Української РСР, які можна визнати такими, що не застосовуються на території України", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що голова Верховної ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту. Засідання призначили на 12-ту годину вівторка, 23 лютого.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада прийняла проект закону "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби".

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