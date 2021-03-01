ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС та НАТО

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 10:28
Зеленський: успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС та НАТО Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО. Зеленський підкреслив важливість права на чесний суд.

Про це він сказав у ході форуму "Україна 30".

"Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський союз і НАТО. І найголовніше - забезпечення громадянам права на чесний та незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів нараду з головою парламенту Дмитром Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Верховної ради. Вона стосувалася необхідності проведення в Україні судової реформи.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави назвав судову систему в Україні однією з найбільших сьогоднішніх проблем України. Він додав, що на цьому наголошують і міжнародні партнери.

Додамо, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Судова реформа
NEWS
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"