Зеленський в День соборності закликав українців бути єдиними

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Україні відзначають День соборності

Президент Володимир Зеленський у День соборності закликав українців бути єдиними. Про це він заявив у відеозверненні.

Президент закликав об'єднуватися не тільки навколо спільних традицій, культури і релігії, а й навколо спільних цінностей, серед яких назвав порядність, толерантність, свободу, демократію, достаток, повагу до закону, приватної власності і один до одного.

"Дорогі українці! Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. З Днем соборності України! Українці повинні стати першими. Так, це мрія. Але загальна мрія завжди була для нас двигуном. Тієї силою, яка нам зараз так потрібна", - заявив Зеленський.

Дорогі українці! Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. З Днем соборності України! Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 21 січня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День соборності. Перше святкування Соборності відбулось 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст), на той час - автономній республіці Чехо-Словаччини. Цього дня під синьо-жовтими прапорами відбулась тридцятитисячна маніфестація населення, яке з’їхалось до столиці Карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини.

Цей день став офіційним державним святом в 1999 році. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом президента свято було відновлено як День Соборності України.