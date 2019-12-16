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Парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому тижні

Новини » Політика     16.12.2019 - 11:59
Парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому тижні
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також нардепи можуть розглянути ще два раніше ветованих Зеленським закони

Парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому пленарному тижні. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада має розглянути ще два закони, які раніше були ветовані президентом Володимиром Зеленським.

"Цього тижня заплановано три законопроекти, по яких було накладено президентське вето. Це питання Виборчого кодексу, це питання закону про ТСК, це питання закону про "Пласт"... Сподіваюсь, комітети правильно відпрацювали в цьому напрямку. Тому що президент готовий підписати всі ці законопроекти, якщо враховані його зауваження", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна рада України відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Спікер ВР Дмитро Разумков при цьому не уточнив, коли відбудеться розгляд. Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді створять робочу групу, щоб привести у відповідність пропозиції президента і кінцевий текст Виборчого кодексу.

Додамо також, заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента буде прийнятий до кінця 2019 року.

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