Россию предлагают исключить из Совбеза ООН: аргументы президента Финляндии

Реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, участвующего в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Стубб, отвечающий за внешнюю политику этой скандинавской страны, заявил, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности этой всемирной организации.

Совбез, состоящий из пяти постоянных и десяти стран-членов, призван поддерживать мир во всем мире, однако геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину.

Стубб заявил, что он предложит увеличить число постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", - заявил он.

США, одна из пяти стран, обладающих правом вето наряду с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержала предоставление двух постоянных мест Африке.

Стубб заявил, что любой член организации, ведущий незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

Радикальная реформа

Стубб сказал, что он знает, что его предложения по Совету безопасности "выходят за рамки того, что обычно говорят малые государства-члены", но добавил, что крупные страны не стали бы предлагать ослабление своего собственного влияния.

"Поэтому они говорят только слова, но не делают ничего конкретного", - сказал он, добавив, что надеется, что другие помогут продвинуть план к 80-летию ООН в следующем году.

Любые изменения в составе Совета безопасности, включая пять полномочий вето, должны быть одобрены двумя третями Генеральной ассамблеи.

"Моя основная идея заключается в том, что если страны глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не получат полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", - сказал он.

Поддержка Украины

Бывший премьер-министр Финляндии и депутат Европейского парламента, вступивший в должность президента в марте, призвал поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который на следующей неделе выступит перед Ассамблеей ООН со своим "планом победы".

"Он сообщил нам, что 90% уже есть, а 10%, которые он представит, - это то, что ему понадобится для победы в этой войне", - сказал Стубб.

Он призвал западные страны снять ограничения на использование подаренного оружия, из-за которого Украина "останется со связанной за спиной рукой".

"Нам нужно отпустить эту руку и позволить Украине сделать то, что с ней делает Россия", - сказал он.

Стубб не поверил угрозам президента России Владимира Путина о ядерной эскалации. "В последний раз, когда мы видели, как Путин использовал агрессивные выражения по поводу ядерного оружия, Глобальный Юг и Китай фактически сказали Путину остановиться", - сказал он.