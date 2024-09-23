Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - президент Литвы

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании на фоне войны России против Украины. Ведь сейчас существуют сомнения в ее способности поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в соцсети Х.

"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения по поводу способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что страны должны вернуться к поддержке Украины, основанной на правилах международного порядка.

Кроме того, президент Литвы призвал международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою "колониальную войну".