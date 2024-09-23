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Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - президент Литвы

Понедельник 23 сентября 2024 16:46
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Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - президент Литвы Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании на фоне войны России против Украины. Ведь сейчас существуют сомнения в ее способности поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в соцсети Х.

"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения по поводу способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что страны должны вернуться к поддержке Украины, основанной на правилах международного порядка.

Кроме того, президент Литвы призвал международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою "колониальную войну".

Реформирование Совбеза ООН

Напомним, еще в мае прошлого года генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.

Недавно Соединенные Штаты Америки обнародовали три предложения по реформированию Совета Безопасности ООН.

Также на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. В частности, он предлагает исключать любого члена, участвующего в незаконной войне. Речь идет и о России.

Также Стубб считает, что необходимо увеличить количество постоянных членов от пяти до десяти и отменить право вето.

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