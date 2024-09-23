Радбез ООН треба реформувати, є сумніви у здатності підтримувати мир, - президент Литви

Рада Безпеки ООН потребує реформування на тлі війни Росії проти України. Адже наразі існують сумніви щодо її здатності підтримувати мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу у соцмережі Х.