Совбез ООН срочно соберется из-за ударов Израиля по Ирану: что известно

Анонимные источники издания сообщили, что сегодня вечером Совет безопасности Организации Объединённых Наций будет заседать по поводу ударов Израиля по Ирану.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сегодня обратился с просьбой о проведении встречи в письме в орган, заявив, что Израиль "пересек все красные границы, и международное сообщество не должно позволить этим преступлениям остаться безнаказанными".

"Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и решительно и пропорционально отреагирует на эти незаконные и трусливые действия", - написал Арагчи.

Статья 51 Устава ООН охватывает индивидуальное или коллективное право государств на самооборону от вооруженного нападения.

В то же время в повестке дня Совбеза ООН сегодня появилось запланированное событие, касающееся Ближнего Востока. Встреча планируется на 22:00 по Киеву.