Радбез ООН терміново збереться через удари Ізраїлю по Ірану: що відомо

Анонімні джерела видання повідомили, що сьогодні ввечері Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй засідатиме щодо ударів Ізраїлю по Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше сьогодні звернувся з проханням про проведення зустрічі у листі до органу, заявивши, що Ізраїль "перетнув усі червоні межі, і міжнародна спільнота не повинна дозволити цим злочинам залишитися безкарними".

"Іран підтверджує своє невід’ємне право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН, і рішуче та пропорційно відреагує на ці незаконні та боягузливі дії", - написав Арагчі.

Стаття 51 Статуту ООН охоплює індивідуальне або колективне право держав на самооборону від збройного нападу.

Водночас на в порядку денному Радбезу ООН сьогодні з'явилась запланована подія, що стосується Близького Сходу. Зустріч планується на 22:00 за Києвом.