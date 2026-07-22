ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп предлагает президента ФИФА на пост генсека ООН, - NY Post

18:25 22.07.2026 Ср
2 мин
Заинтересован ли Инфантино возглавить одну из крупнейших международных организаций?
aimg Михаил Михайлюк
Трамп предлагает президента ФИФА на пост генсека ООН, - NY Post Фото: президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп рассматривает президента ФИФА Джанни Инфантино как кандидата на должность генерального секретаря ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

По данным издания, Трамп сблизился с Инфантино во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года. Американский лидер считает, что глава ФИФА обладает способностью объединять людей и пользуется уважением в мире.

Как могут выбрать нового генсека ООН

Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш покинет пост в конце декабря. Новый руководитель организации должен быть выбран в этом году.

Для назначения кандидату необходимо получить поддержку Совета Безопасности ООН, где пять постоянных членов имеют право вето, а затем пройти утверждение Генеральной ассамблеей.

В The New York Post отмечают: неизвестно заинтересован ли сам Инфантино в этой должности и обсуждал ли он этот вопрос с Трампом.

Инфантино баллотируется в президенты ФИФА

Пока известно, что Джанни Инфантино претендует на переизбрание президентом ФИФА. Выборы руководителя футбольной организации должны пройти в марте следующего года.

Ранее Джанни Инфантино заявлял о возможном расширении чемпионата мира по футболу до 64 команд. Президент ФИФА объяснял это желанием предоставить больше странам мира возможность участвовать в турнире.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН ФИФА Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях
Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову