Украина созвала Совбез ООН из-за участия войск КНДР в войне
Совет безопасности Организации Объединенных Наций соберется, чтобы обсудить развертывание северокорейских военных на фронте. Заседание состоится 30 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица.
"Сегодня в связи с обращением Украины к швейцарскому председательствующему Совбезу ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных", - сообщил Кислица.
По его словам, начало заседания начнется, ориентировочно, спустя 22:15 по киевскому времени.
Северокорейские военные в войне против Украины
Напомним, что недавно стало известно, что Россия вовлекает в войну против Украины военных из Северной Кореи.
Украинская разведка сообщила, что КНДР отправила в Россию около 12 тысяч солдат, часть которых уже разместили в Курской области.
Как сообщает издание Financial Times, около 3 тысяч северокорейских военных дислоцируются в Курской области, в 50 км от границы с Украиной.
Украинские военные сомневаются в боеспособности этих подразделений, поскольку у северокорейских солдат нет опыта участия в современных боевых действиях.
Между тем Южная Корея обдумывает отправку военных наблюдателей в Украину. Детальнее о цели, можно узнать в материале РБК-Украина.
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