Россия в ООН сделала циничное заявление о войсках КНДР
В России назвали отправку солдат КНДР на войну против Украины "дезинформацией". Ее якобы распространяют для того, чтобы "оправдать решение НАТО направить свои войска" на помощь Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небенге во время заседания Совета Безопасности ООН.
"Что касается перебрасывания войск КНДР в Россию - это дезинформация... Тот спектакль, который мы сегодня увидели, это попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО, чтобы поддерживать "режим" украинского президента", - сказал Небензя.
Он добавил, что позиция России по сотрудничеству с КНДР "открыта".
"КНДР наш близкий партнер. Наше взаимодействие носит транспарентный характер. Это наше суверенное право. Я хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие РФ с КНДР в военных и других сферах не нарушает международное право, поскольку такое сотрудничество не направлено против третьей страны", - заявил Небензя.
По его словам, Россия "планирует развивать это сотрудничество, и никто не сможет этого остановить".
Напомним, 30 октября Украина созвала Совбез ООН из-за участия войск КНДР в войне.
КНДР отправила войска в Украину
Недавно стало известно, что Северная Корея отправила солдат для помощи России в войне против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин отметил, что это связано с "договором о стратегическом партнерстве" между Россией и КНДР.
Как отмечал глава ГУР Кирилл Буданов, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре.
Сегодня издание Financial Times со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что в Курскую область уже прибыли 3 тысячи военных КНДР. Они находятся в около 50 километрах от границы с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.