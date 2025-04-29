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Совбез ООН проведет важное заседание по российской агрессии против Украины

Вторник 29 апреля 2025 12:36
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Совбез ООН проведет важное заседание по российской агрессии против Украины Фото: ООН соберется 29 апреля на важное заседание по агрессии РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Совбез ООН созывает важное заседание из-за российской агрессии против Украины. Украинская делегация призвала к решительным международным действиям и поддержке на фоне эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сегодня в 23:00 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное продолжающейся агрессии России против Украины и террору против мирного населения.

Инициатором обсуждения выступила Франция, которая сейчас председательствует в Совбезе.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил французского министра Жана-Ноэля Барро за солидарность и поддержку:

"Украина согласилась на полное прекращение огня еще 49 дней назад - Россия до сих пор нет. Это говорит само за себя", - подчеркнул он.

Сибига призвал все государства-члены Совбеза четко выразить поддержку Украине, осудить российскую эскалацию против гражданских и выступить за усиление давления на Кремль.

"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна - но не в одиночестве", - сказал Сибига.

Напомним, что недавно Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля.

Как отметил Сибига, в результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей - наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года.

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