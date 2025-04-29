Совбез ООН проведет важное заседание по российской агрессии против Украины
Совбез ООН созывает важное заседание из-за российской агрессии против Украины. Украинская делегация призвала к решительным международным действиям и поддержке на фоне эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Сегодня в 23:00 по Киеву Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное продолжающейся агрессии России против Украины и террору против мирного населения.
Инициатором обсуждения выступила Франция, которая сейчас председательствует в Совбезе.
Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил французского министра Жана-Ноэля Барро за солидарность и поддержку:
"Украина согласилась на полное прекращение огня еще 49 дней назад - Россия до сих пор нет. Это говорит само за себя", - подчеркнул он.
Сибига призвал все государства-члены Совбеза четко выразить поддержку Украине, осудить российскую эскалацию против гражданских и выступить за усиление давления на Кремль.
"Защита справедливости, суверенитета и мира должна быть общим обязательством. Украина сильна - но не в одиночестве", - сказал Сибига.
Напомним, что недавно Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля.
Как отметил Сибига, в результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей - наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года.
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