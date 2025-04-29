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Радбез ООН проведе важливе засідання щодо російської агресії проти України

Вівторок 29 квітня 2025 12:36
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Радбез ООН проведе важливе засідання щодо російської агресії проти України Фото: ООН збереться 29 квітня на важливе засідання щодо агресії РФ проти України (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Радбез ООН скликає важливе засідання через російську агресію проти України. Українська делегація закликала до рішучих міжнародних дій та підтримки на тлі ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Сьогодні о 23:00 за Києвом Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене триваючій агресії Росії проти України та терору проти мирного населення.

Ініціатором обговорення виступила Франція, яка нині головує в Радбезі.

Голова МЗС України Андрій Сибіга подякував французькому міністру Жану-Ноелю Барро за солідарність та підтримку:

"Україна погодилась на повне припинення вогню ще 49 днів тому - Росія досі ні. Це говорить саме за себе", - наголосив він.

Сибіга закликав усі держави-члени Радбезу чітко висловити підтримку Україні, засудити російську ескалацію проти цивільних і виступити за посилення тиску на Кремль.

"Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна - та не на самоті", - сказав Сибіга.

Нагадаємо, що нещодавно Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ через ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.

Як зазначив Сибіга, внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ятеро дітей - найбільша кількість українських дітей, загиблих в результаті однієї атаки з 2022 року.

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