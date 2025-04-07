Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Кривому Рогу

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х .

Как отметил Сибига, в результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей - наибольшее количество украинских детей, погибших в результате одной атаки с 2022 года.

Министр подчеркнул, что Россия нанесла удар по детским площадкам в обычном жилом районе ракетой с кассетной боеголовкой, чтобы максимизировать потери.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Оба заседания состоятся завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности", - сообщил глава МИД.

Он отметил, что решительная международная реакция на российские зверства имеет решающее значение.

"Такой террор никогда не должен стать нормой. Мы призываем как к решительному осуждению, так и к решительным действиям. Россия должна прекратить террор против украинских детей и гражданских, ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла, и закончить войну", - подчеркнул Сибига.