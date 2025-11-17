Нетаньяху категорически против создания палестинского государства
В Израиле вновь подтвердили непримиримую позицию в отношении создания палестинского государства, несмотря на недавнее перемирие с ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times of Israel.
На заседании правительства 16 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что не поддерживает образование палестинской государственности на какой-либо территории.
"Наше противодействие созданию палестинского государства где-либо к западу от реки Иордан существует, оно твердо и не изменилось ни на йоту. Я десятилетиями противодействую этим попыткам, и я делаю это, несмотря на внешнее и внутреннее давление", – подчеркнул он.
Ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир также высказались категорически. Бен-Гвир даже пригрозил выйти из коалиции, если позиция премьера не будет озвучена.
Рост обсуждений вызвал проект резолюции Совбеза ООН, включивший формулировку о "пути" к палестинской государственности в рамках мирного плана США.
Нетаньяху ранее согласился с этим планом во время визита в Белый дом, но публичных комментариев по поводу создания государства с тех пор не давал.
Борьба с ХАМАС продолжается
Премьер также подтвердил продолжение усилий по разоружению террористической группировки.
"Согласно плану из 20 пунктов, как и в любом другом случае, эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС будет разоружен – либо легким, либо сложным путем. Это то, что я говорил, и то же самое говорил президент Трамп", – заявил он.
Министр обороны Исраэль Кац отметил, что "политика Израиля ясна: палестинского государства не будет".
Он добавил, что Газа будет демилитаризована до последнего туннеля, а силы ХАМАС разоружены по обе стороны Желтой линии, откуда Израиль вывел войска 10 октября.
Напоминаем, что Израиль намерен самостоятельно определять, какие международные силы будут допущены для поддержания прекращения огня в секторе Газа в рамках предложенного администрацией США Дональда Трампа плана. Премьер-министр подчеркнул, что окончательное решение о составе иностранной миссии останется за Израилем, что позволит контролировать присутствие внешних сил на территории и обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.
Отметим, что израильский парламент предварительно одобрил законопроект, который предполагает распространение израильского законодательства на оккупированный Западный берег, получив 25 голосов "за" против 24 "против" из 120 депутатов.