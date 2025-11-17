Нетаньяху категорически против создания палестинского государства

В Израиле вновь подтвердили непримиримую позицию в отношении создания палестинского государства, несмотря на недавнее перемирие с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times of Israel .

На заседании правительства 16 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что не поддерживает образование палестинской государственности на какой-либо территории.

"Наше противодействие созданию палестинского государства где-либо к западу от реки Иордан существует, оно твердо и не изменилось ни на йоту. Я десятилетиями противодействую этим попыткам, и я делаю это, несмотря на внешнее и внутреннее давление", – подчеркнул он.

Ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир также высказались категорически. Бен-Гвир даже пригрозил выйти из коалиции, если позиция премьера не будет озвучена.

Рост обсуждений вызвал проект резолюции Совбеза ООН, включивший формулировку о "пути" к палестинской государственности в рамках мирного плана США.

Нетаньяху ранее согласился с этим планом во время визита в Белый дом, но публичных комментариев по поводу создания государства с тех пор не давал.

Борьба с ХАМАС продолжается

Премьер также подтвердил продолжение усилий по разоружению террористической группировки.

"Согласно плану из 20 пунктов, как и в любом другом случае, эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС будет разоружен – либо легким, либо сложным путем. Это то, что я говорил, и то же самое говорил президент Трамп", – заявил он.

Министр обороны Исраэль Кац отметил, что "политика Израиля ясна: палестинского государства не будет".

Он добавил, что Газа будет демилитаризована до последнего туннеля, а силы ХАМАС разоружены по обе стороны Желтой линии, откуда Израиль вывел войска 10 октября.