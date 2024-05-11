RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совбез ООН обсудит усиление Россией обстрелов Украины

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во вторник, 14 мая, Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине, возникшую из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Основным вопросом встречи будет усиление обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели, сообщили корреспонденту агентства в секретариате Совбеза.

Последний российский обстрел энергетической инфраструктуры

С начала года Россия возобновила массированные воздушные удары по гражданской инфраструктуре Украины, в основном энергетического сектора.

Последняя из таких атак произошла в ночь на 8 мая. Российские террористы выпустили по украинской территории 55 ракет и 21 БПЛА. 59 воздушных целей были уничтожены силами ПВО.

В результате атаки в шести областях повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии и три ТЭС.

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти – аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.

В Институте изучения войны считают, что агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности УкраиныООН