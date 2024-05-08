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"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса

Среда 08 мая 2024 19:03
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"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса Фото: "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света для бизнеса. Если дефицит в энергосистеме будет расти - аварийные отключения введут и для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как отмечает "Укрэнерго", с 18.00 до 23.00 объем ограничений электроснабжения для промышленности и бизнеса будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина введения ограничений - дефицит электроэнергии вследствие вражеских массированных ударов.

"Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено пойти на крайнюю меру сбалансирования энергосистемы - применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине", - добавляет "Укрэнерго".

Бытовым потребителям советуют:

  • не включать мощные электроприборы одновременно;
  • перенести стирку на ночь;
  • выключать свет в пустых помещениях.

Бизнесу и промышленности советуют:

  • уменьшить освещение торговых залов;
  • уменьшить использование энергоемкого оборудования;
  • пересмотреть производственные процессы;
  • привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Массированный обстрел в ночь на 8 мая

Этой ночью враг нанес комбинированный удар против Украины с применением ракет и ударных дронов. Всего враг запустил 55 ракет, а также 21 дрон. Противовоздушная оборона (ПВО) Украины уничтожила 59 воздушных целей.

Согласно данным "Укрэнерго", враг попал по энергетической инфраструктуре Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других регионов.

Комментируя массированный обстрел, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия лишь пополнила список военных преступлений.

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