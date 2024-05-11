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Радбез ООН обговорить посилення Росією обстрілів України

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні, що утворилася через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Основним питанням зустрічі буде посилення обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні, повідомили власному кореспонденту агентства у секретаріаті Радбезу.

Останній російський обстріл енергетичної інфраструктури

З початку року Росія відновила масовані повітряні удари по цивільній інфраструктурі України, здебільшого енергетичного сектору.

Остання з таких атак трапилася в ніч на 8 травня. Російські терористи випустили по українській території 55 ракет і 21 БПЛА. 59 повітряних цілей були знищені силами ППО.

Внаслідок атаки у шести областях пошкоджені об'єкти генерації та передачі електроенергії й три ТЕС.

"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме - аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.

В Інституті вивчення війни вважають, що агресор намагається повністю зруйнувати енергосистему України.

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