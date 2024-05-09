В ISW объяснили ключевые причины и задачи последних ракетных ударов РФ по Украине
Россия будет наносить массированные ракетные удары, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США. Агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины, а не взять ее под контроль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года. Таким образом российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.
В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, поскольку украинские силы ПВО будут ослаблены до получения американских систем и других средств противовоздушной обороны.
Кроме того, отмечается в отчете, в течение последних недель российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности.
"Использование российскими войсками ограниченных серий крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, призваны разрушить, а не перекрыть энергосистему Украины. Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную вблизи энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб", - говорится в отчете ISW.
При этом Министерство обороны РФ сообщило, что задача ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям - уменьшить способность Украины производить военную технику и перебрасывать западную технику на фронт.
Масштабный обстрел 8 мая
В ночь на 8 мая российские военные снова масштабно обстреляли Украину, выпустив 55 ракет и 21 БПЛА.
Силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей.
В шести областях были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии и три ТЭС. Также была повреждена железнодорожная инфраструктура в Херсонской области.
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