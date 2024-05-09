В ISW объяснили ключевые причины и задачи последних ракетных ударов РФ по Украине

Россия будет наносить массированные ракетные удары, как минимум до получения всей запланированной военной помощи от США. Агрессор пытается полностью разрушить энергосистему Украины, а не взять ее под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что обстрел в ночь на 8 мая был пятым масштабным ударом российских ракет и беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре с 22 марта 2024 года. Таким образом российские военные пытаются использовать ослабленные возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы разрушить энергетическую систему и ограничить оборонно-промышленный потенциал страны.

В ISW предполагают, что Россия продолжит массированные удары, чтобы нанести долгосрочный ущерб украинской энергетической инфраструктуре, поскольку украинские силы ПВО будут ослаблены до получения американских систем и других средств противовоздушной обороны.

Кроме того, отмечается в отчете, в течение последних недель российские войска также усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре, пытаясь вывести из строя украинские наземные линии связи (GLOC) и ограничить поток запланированной для фронта американской помощи в сфере безопасности.

"Использование российскими войсками ограниченных серий крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников, призваны разрушить, а не перекрыть энергосистему Украины. Россия должна использовать большее количество ракет, чтобы прорваться через систему ПВО, расположенную вблизи энергетических объектов, и нанести им значительный ущерб", - говорится в отчете ISW.

При этом Министерство обороны РФ сообщило, что задача ударов по энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям - уменьшить способность Украины производить военную технику и перебрасывать западную технику на фронт.