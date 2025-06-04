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Рада освободила от налогов оптоволокно для дронов

Украина, Среда 04 июня 2025 12:47
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Рада освободила от налогов оптоволокно для дронов Фото: Оптоволокно для производства дронов освободили от налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная поддержала два законопроекта о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проекты создают благоприятные условия для производства беспилотных систем, необходимых для Сил обороны Украины.

Законопроект №13305 поддержали 302 депутата. Он вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары, ввозимые на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

Законопроект №13306 поддержали 303 депутата. Он вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и освобождает от налога на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров для нужд безопасности и обороны.

Обоснование проектов

Как отмечают авторы, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят беспилотные летательные аппараты (дроны), которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной борьбы врага.

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения являются волокна оптические и джуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.

"Увеличение импорта таких товаров в связи с развитием военных технологий, направленных на усиление обороноспособности страны, обусловлено использованием оптических кабелей, джутов волоконно-оптических, других кабели волоконно-оптические не только для управления и передачи видеосигнала на беспилотных летательных аппаратах, но и на наземных и морских беспилотных системах", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Дроны на оптоволокне это FPV-дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель. Видеосигнал также передается по этому оптическому кабелю. Таким образом, при управлении дроном на оптоволокне не используются радиочастоты, поэтому он и не реагирует на действие средств радиоэлектронной борьбы. В этом году в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км

По данным Минобороны, украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год.

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