Рада освободила от налогов оптоволокно для дронов

Верховная поддержала два законопроекта о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проекты создают благоприятные условия для производства беспилотных систем, необходимых для Сил обороны Украины.

Законопроект №13305 поддержали 302 депутата. Он вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары, ввозимые на таможенную территорию Украины для нужд безопасности и обороны.

Законопроект №13306 поддержали 303 депутата. Он вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и освобождает от налога на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров для нужд безопасности и обороны.

Обоснование проектов

Как отмечают авторы, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят беспилотные летательные аппараты (дроны), которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной борьбы врага.

Одним из элементов, необходимых для производства дронов и других изделий оборонного назначения являются волокна оптические и джуты волоконно-оптические и другие кабели волоконно-оптические, которые в основном импортируются в Украину.

"Увеличение импорта таких товаров в связи с развитием военных технологий, направленных на усиление обороноспособности страны, обусловлено использованием оптических кабелей, джутов волоконно-оптических, других кабели волоконно-оптические не только для управления и передачи видеосигнала на беспилотных летательных аппаратах, но и на наземных и морских беспилотных системах", - говорится в пояснительной записке к проекту.