Рада звільнила від податків оптоволокно для дронів
Верховна підтримала два законопроєкти про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Проєкти створюють сприятливі умови для виробництва безпілотних систем, необхідних для Сил оборони України.
Законопроєкт №13305 підтримали 302 депутати. Він вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє оподаткування товари, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони.
Законопроєкт №13306 підтримали 303 депутати. Він вносить зміни до Податкового кодексу України та звільняє від податку на додану вартість операції з ввезення в Україну товарів для потреб безпеки і оборони.
Обґрунтування проєктів
Як зазначають автори, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють безпілотні літальні апарати (дрони), які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби ворога.
Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.
"Збільшення імпорту таких товарів у зв’язку з розвитком військових технологій, спрямованих на посилення обороноздатності країни, зумовлено використанням оптичних кабелів, джутів волоконно-оптичних, інших кабелі волоконно-оптичні не тільки для управління та передачі відеосигналу на безпілотних літальних апаратах, а й на наземних та морських безпілотних системах", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
Дрони на оптоволокні це FPV-дрони, які управляються через оптоволоконний кабель. Відеосигнал також передається по цьому оптичному кабелю. Таким чином, при керуванні дроном на оптоволокні не використовуються радіочастоти, тож він і не реагує на дію засобів радіоелектронної боротьби. Цього року в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
За даними Міноборони, український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік.
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