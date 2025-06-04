Рада звільнила від податків оптоволокно для дронів

Верховна підтримала два законопроєкти про податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Проєкти створюють сприятливі умови для виробництва безпілотних систем, необхідних для Сил оборони України.

Законопроєкт №13305 підтримали 302 депутати. Він вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє оподаткування товари, що ввозяться на митну територію України для потреб безпеки і оборони.

Законопроєкт №13306 підтримали 303 депутати. Він вносить зміни до Податкового кодексу України та звільняє від податку на додану вартість операції з ввезення в Україну товарів для потреб безпеки і оборони.

Обґрунтування проєктів

Як зазначають автори, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють безпілотні літальні апарати (дрони), які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів радіоелектронної боротьби ворога.

Одним із елементів, необхідних для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення є волокна оптичні та джути волоконно-оптичні та інші кабелі волоконно-оптичні, які здебільшого імпортуються в Україну.

"Збільшення імпорту таких товарів у зв’язку з розвитком військових технологій, спрямованих на посилення обороноздатності країни, зумовлено використанням оптичних кабелів, джутів волоконно-оптичних, інших кабелі волоконно-оптичні не тільки для управління та передачі відеосигналу на безпілотних літальних апаратах, а й на наземних та морських безпілотних системах", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.