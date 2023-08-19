Резников отреагировал на слухи об отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на слухи о своей отставке и якобы возможном назначении послом в Британию.

Резников отметил, что подобные решения принимает глава государства. В то же время добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".

"Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (о должности - ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой", - подчеркнул министр обороны.

Резников также не уверен, что согласился бы занять должность посла, если бы получил такое предложение.

"Здесь не вопрос "куда?", а вопрос "чтобы что?". Я - человек проекта, вот если есть задача - то выполню ее. Просто так получить какую-то должность мне не интересно, потому что ты все равно остаешься на публичной службе. А это - очень неблагодарная история, ты получаешь только "на орехи", - отметил министр.

"Отставки" Резникова

Напомним, в феврале этого года в "Слуге народа" анонсировали, что после ряда коррупционных скандалов в Минобороны Алексея Резникова могут отправить в отставку. Отмечалось, что должность министра могут отдать руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Однако позже стало известно, что Резников не уходит в отставку. Официально причину этого решения не объясняли.

После этого Резников заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его остаться в должности.

В апреле министр все же заявил, что после победы Украины в войне с Россией хочет уйти в отставку.

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