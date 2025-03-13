Рада сделала послабления для уклонистов: какие условия

По его данным проект №12093 поддержало 240 депутатов.

Также ко второму чтению текст законопроекта дополнен нормой, согласно которой от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно вступили на военную службу.

Как отмечается в пояснительной записке, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные. Они должны были сделать это через "Резерв+", ЦНАП или в ТЦК.

Неуточнение персональных данных является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание - штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Ключевая проблема, которую предлагается решить - предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Изменения предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 гривен) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через "Резерв+".

Обновление данных

Напомним, в мае 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, по которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней до 16 июля. Это можно было сделать в ТЦК или ЦНАПах, а также через приложение "Резерв +". По информации на начало июля 2024 года, данные обновили около 2,5 млн человек, в том числе 2 млн человек сделали это через "Резерв+".

Как заявил депутат Дмитрий Наталуха из фракции "Слуга народа" в июле 2024 года, в Украине насчитывалось около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, которые потенциально подлежат мобилизации.