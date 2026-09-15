Рада меняет правила ипотеки на жилье на ВПЛ: Шуляк объяснила детали решения

О каком законопроекте идет речь

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада приняла за основу (в первом чтении) проект закона №15335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины насчет недвижимого имущества, приобретенного в ипотеку".

Шуляк отметила, что это - еще один шаг навстречу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

"За проголосовало 278 народных депутатов", - уточнили в публикации пресс-службы ВРУ в Telegram.

Фрагмент карты законопроекта №15335 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Цель и задачи этого законопроекта

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта - создание действенного правового механизма для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживавших на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Сделать это планируют "путем соединения государственной поддержки в форме жилищных ваучеров и привлечения кредитных средств".

В пресс-службе ВРУ уточнили, что так ВПЛ (которые проживали на ВОТ), смогут использовать жилищные ваучеры вместе с кредитными средствами:

либо для приобретения жилья;

либо для постройки жилья.

"Жилищный ваучер, то есть государственная помощь до 2 миллионов гривен, которая дается людям, потерявшим дом из-за войны, это конкретный инструмент для покупки или строительства нового жилья", - подчеркнула Шуляк.

Она объяснила, что "их получатели часто не могли купить или достроить жилье только за эти средства, ведь нужно было еще и кредитное финансирование, в том числе ипотечное".

"Действующее законодательство не позволяло использовать такое жилье как залог для банка, то есть соединить ваучер с ипотечным кредитом было юридически неудобно или невозможно. Теперь это возможно", - рассказала нардеп.

Жилищные ваучеры для ВПЛ можно будет совмещать с кредитами (инфографика: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Что еще предлагает изменить документ

Шуляк сообщила, что пятилетний запрет на продажу такого жилья уже предусмотрен Порядком КМУ №1176, а законопроект №15335 - согласовывает действие этого запрета с ипотечным механизмом.

Это должно защитить и государственную программу от злоупотреблений, и банк, ведь "если заемщик не платит, банк все равно может обратить взыскание на недвижимость".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона направлен на защиту имущественных интересов как государства, так и кредиторов.

Он предлагает закрепить законодательное определение полномочий нотариуса - насчет наложения запрета отчуждения на объекты жилой недвижимости и земельные участки под ними (в случае удостоверения договоров об их приобретении или финансировании строительства с использованием жилищных ваучеров).

Кроме того, документ определяет механизм государственной регистрации соответствующих обременений.

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Условия участия в программе "єОселя" для ВПЛ

Шуляк напомнила, что в сентябре прошлого года ВПЛ упростили условия участия в государственной программе "єОселя" (этой категории заемщиков государство платит 70% первого взноса).

При этом есть одно условие - жилье должно быть не дороже 2 млн гривен.

Хотя государство берет на себя уплату 70% процентной ставки в первый год участия в программе, есть и другое условие - "не более 150 тыс. гривен общего размера годового платежа".

Кроме того, государство берет на себя обязательства по уплате 40 тыс. гривен в качестве разовой комиссии банку - на предоставление кредита, сборов и страховых платежей по кредиту.

"Государство дает переселенцам, являющимся владельцами жилищных ваучеров, еще один реальный инструмент, чтобы стать собственниками жилья. А не просто получить частичную компенсацию", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что "жилищный ваучер и ипотека - теперь могут работать вместе".

"А с упрощенными условиями "єОселя" это существенно расширяет возможности людей, потерявших дом из-за войны", - подытожила политик.