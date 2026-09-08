Деньги от государства за жилье для ВПО: кто может получить ежемесячно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины .

Кто может получить компенсацию

Выплату назначают физическим лицам - владельцам жилья, которые безвозмездно размещают у себя ВПО. Компенсацию предоставляют на шесть месяцев, после чего она автоматически продлевается еще на такой же срок - при условии прохождения повторной проверки права на выплату.

Чтобы впервые получить компенсацию, владельцу жилья вместе с представителем семьи ВПО нужно подать заявление и уведомление установленной формы в Пенсионный фонд - онлайн через портал электронных услуг ПФУ или офлайн в ближайшем сервисном центре.

Обязательные условия получения

Жилье должно предоставляться совершенно бесплатно - владелец не может брать с переселенцев деньги за проживание. Сами ВПО обязаны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении.

Кроме того, владелец жилья и переселенец не могут быть близкими родственниками первой степени - супругами, родителями или детьми.

Когда в выплате могут отказать

Пенсионный фонд постоянно проверяет данные заявителей и фактическое местонахождение переселенцев - если обнаруживают нарушения или недостоверные сведения, начисления сразу же прекращают.

Основаниями для отказа являются: отсутствие переселенца по указанному адресу более месяца, пребывание ВПО за границей более 30 дней подряд, родственные связи первой ступени между собственником и гостем, предоставление ложных данных, а также попытка одновременно получить и компенсацию, и субсидию на аренду того же жилья - это два отдельных механизма поддержки, которые нельзя.