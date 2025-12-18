Рада соберется в последнюю субботу перед Новым годом: какая причина

Заметим, что обычно пленарные заседания ВРУ проходят в будние дни - со вторника по четверг, тогда как работа в выходные созывается только в исключительных случаях.

Вопрос дополнительного пленарного заседания 27 декабря обсуждали в контексте рассмотрения законопроекта о переименовании разменной монеты "копейка" на "шаг". Соответствующее предложение поддержал 241 народный депутат.

Таким образом, законопроект планируют вынести на второе чтение уже в следующую субботу, вне стандартного расписания работы парламента.

Переименование копеек в шаги

Напомним, в четверг, 18 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменении названия разменной монеты Украины - с "копейки" на "шаг".

Решение приняли в рамках курса на дерусификацию и символическое завершение денежной реформы 1996 года. За документ проголосовали 264 народных депутата.

Среди инициаторов законопроекта - председатель парламента Руслан Стефанчук. Документ предлагает заменить название монеты на исторически присущее украинской традиции.

Термин "шаг" широко использовался в украинской литературе и имел официальное применение в период Украинской Народной Республики: в 1918-1919 годах в обращении находились монеты номиналом от 10 до 50 шагов.

Инициаторы отмечают, что речь идет не только о техническом изменении, а об отказе от термина, который имеет имперское и советское происхождение.