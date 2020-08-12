Паспорти у формі книжечки поступово виведуть з обігу

Нові фотокартки не будуть вклеювати у 25 років та 45 років, а видаватимуть пластикові карти
Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки". Проект передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу та заміну на пластикові карти.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.
Згідно з проектом закону, строк дії паспорта становить:
Таким чином, при наступній даті в якій потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.
Нагадаємо, у квітні Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.
Відзначимо, Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.