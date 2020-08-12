Паспорти у формі книжечки поступово виведуть з обігу

Фото: паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові фотокартки не будуть вклеювати у 25 років та 45 років, а видаватимуть пластикові карти

Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки". Проект передбачає поступове виведення таких паспортів з обігу та заміну на пластикові карти.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Згідно з проектом закону, строк дії паспорта становить:

для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, при наступній даті в якій потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Нагадаємо, у квітні Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Відзначимо, Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.