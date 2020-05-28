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Платників податків почнуть реєструвати з 14 років

Новини » Економіка     28.05.2020 - 14:40
Платників податків почнуть реєструвати з 14 років
Фото: підлітки на Майдані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Номер платника податку можна отримати разом з ID-карткою

В Україні запровадили нову послугу для підлітків ID-14. Вона передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначили в прес-службі, щоб отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків. А після його отримання - звернутися до відділу ДМС за оформленням паспорта.

"Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків", - йдеться в повідомленні.

Під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення – за місцем проживання.

Окрім того, Мінцифри разом з депутатами Ради розробили пропозиції до зміни Податкового кодексу, після ухвалення яких ID-картка з номером платника податків на ній матиме таку саму юридичну силу, як документ, що офіційно підтверджує цей номер. Це надасть можливість ліквідувати використання довідки з номером платника податків.

Платників податків почнуть реєструвати з 14 років

Нагадаємо, Верховний суд України зобов'язав органи міграційної служби видавати паспорти у формі книжки противникам біометричних ID-карт.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує дію податкових пільг на період карантину.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїнипаспортПодатки
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