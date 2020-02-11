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У Раді заявили про необхідність доопрацювання закону "Про медіа"

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:53
У Раді заявили про необхідність доопрацювання закону "Про медіа"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань свободи слова рекомендував ухвалити відповідний законопроект за основу

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики заявляє про необхідність доопрацювання закону "Про медіа". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, на своєму спеціальному засіданні розглянув факти можливого тиску співробітників Служби безпеки на журналістів телеканалу "1+1" під час проведення обшуків у їх помешканнях та у приміщенні редакції програми.

"Народні депутати звернули увагу на необхідність доопрацювати проект закону "Про медіа", який наразі готується комітетом до розгляду Верховною радою, з метою недопущення подібних інцидентів у майбутньому і захисту прав журналістів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет уповноважив трьох народних депутатів на ознайомлення з матеріалами справи, в рамках якої Служба безпеки України провела обшуки в приміщенні редакції програми "Секретні матеріали" телеканалу "1 + 1" і помешканнях журналістів.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань свободи слова рекомендував Верховній раді України прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа". При цьому комітет відхилив альтернативний законопроект №2693-1.

Додамо також, наприкінці грудня минулого року в ВР зареєстрували законопроект "Про медіа" №2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Велика частина норм так званого закону про дезінформацію буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

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