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Рада звільнила Ємця з посади очільника МОЗ

Новини » Політика     30.03.2020 - 14:23
Рада звільнила Ємця з посади очільника МОЗ
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Рішення про звільнення Ємця підтримав 271 нардеп

Верховна рада України звільнила міністра охорони здоров'я Іллю Ємця. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, рішення про звільнення підтримав 271 нардеп.

"Ставлю на голосування постанову про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров'я. За 271, рішення прийнято", - зазначив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Додамо, Ємець увійшов до команди нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на початку місяця. Таким чином він пробув на посаді не більше місяця.

До нього посаду міністра охорони здоров'я займала Зоряна Скалецька, вона пішла у відставку разом з урядом Олексія Гончарука.

Зазначимо, вчора перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтвердив, що Ємець написав заяву про відставку.

До цього декілька нардепів опублікували інформацію, що міністр написав заяву про відставку, але у МОЗ спростовували цю заяву.

Нагадаємо, голова МОЗ заявляв, що Україна не змогла прийняти жорсткі заходи, щоб не впустити коронавірус. Також Ємець сказав, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні Covid-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

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Новини України звільненняВерховна РадаІлля Ємець
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